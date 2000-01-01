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Иран: американские войска должны покинуть Сирию 03.01 11:44   MIGnews.com

Иран: американские войска должны покинуть Сирию

Американские войска должны выйти из Сирии. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

По его словам, американские вооруженные силы находятся на территории Сирии незаконно, поскольку США в отличие от Ирана и России не согласовали отправку своих военных с Дамаском. По его меркам, присутствие американских военных в САР - настоящая оккупация территории. Шамхани подчеркнул, что Тегеран поддерживает Дамаск в стремлении добиться от Вашингтона вывода войск.

"Мы будем требовать этого (вывода американских войск) со всех международных трибун", — отметил адмирал.

Иранский военный напомнил, что Россия, Турция и Иран прикладывают все усилия, чтобы урегулировать сирийский конфликт, и именно поэтому стороны планируют провести в Сочи конгресс нацдиалога Сирии для определения ее будущего.

По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, на этом форуме будут обсуждаться вопросы, касающиеся новой сирийской конституции, в создании которой смогут принять участие все стороны конфликта – правительство и оппозиция (внутренняя, внешняя, вооруженная).

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года и продолжается по сей день. Спустя 4 года- в 2015-ом - Россия по запросу официального Дамаска начала принимать участие в операциях против «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ). Но 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин распорядился вывезти российскую группировку войск из САР. В 2014 года Соединенные Штаты Америки приняли решение начать операцию по уничтожению ИГ на территории Ирака и Сирии, однако сделали это действуя без разрешения властей страны.
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