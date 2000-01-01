03.01 12:10 MIGnews.com
Биби бежал за Либерманом, покинувшим заседание кабинета
Министр обороны Авигдор Либерман в гневе покинул заседание кабинета утром 3 января.
На заседании кабинета обсуждался вопрос о смертной казни для террористов, которую требуют ввести Либерман и члены фракции НДИ.
Члены религиозных партий ШАС и Яадут а-Тора отказались поддержать закон о смертной казни для террористов - до тех пор, пока министр обороны выступает против “закона о супермаркетах”.
Либерман в гневе стукнул кулаком по столу и покинул заседание, а премьер-министр Биньямин Нетаниягу выбежал за ним в коридор, уговаривая вернуться.
Либерман, однако, не вернулся, и заседание кабинета было прервано.
Министр энергетики Юваль Штайниц выступил против закона, предупреждая, что он нанесет “колоссальный ущерб”.
Кнессет должен сегодня рассмотреть законопроект в предварительном чтении, и пока неясно, как будут голосовать религиозные фракции.
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