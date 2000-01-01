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Сирийцы развернули против Израиля комплексы ПВО 03.01 13:22   MIGnews.com

Сирийцы развернули против Израиля комплексы ПВО

Сирийская пресса сообщает о том, что на базе ВВС Мардж Рухаил к югу от Дамаска развернуты батареи комплекса ПВО с-12 “Печора” М2.

Речь идет о батареях раннего советского дизайна 60-х годов, но прошедших серьезную модернизацию ради того, чтобы приспособить их к условиям современного боя.

По утверждениям сирийцев, у “Печоры” не только “увеличилась возможность перехвата самолетов”, но и добавилась способность к перехвату “низколетящих крылатых ракет”.

Сирийская пресса сообщает, что комплексы развернуты в связи с участившимся атаками израильских ВВС против сирийских баз и военных объектов.
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