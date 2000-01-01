03.01 13:22 MIGnews.com
Сирийцы развернули против Израиля комплексы ПВО
Сирийская пресса сообщает о том, что на базе ВВС Мардж Рухаил к югу от Дамаска развернуты батареи комплекса ПВО с-12 “Печора” М2.
Речь идет о батареях раннего советского дизайна 60-х годов, но прошедших серьезную модернизацию ради того, чтобы приспособить их к условиям современного боя.
По утверждениям сирийцев, у “Печоры” не только “увеличилась возможность перехвата самолетов”, но и добавилась способность к перехвату “низколетящих крылатых ракет”.
Сирийская пресса сообщает, что комплексы развернуты в связи с участившимся атаками израильских ВВС против сирийских баз и военных объектов.
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