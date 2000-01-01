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США созовут экстренное заседание СБ ООН по поводу Ирана 03.01 13:07   MIGnews.com

США созовут экстренное заседание СБ ООН по поводу Ирана

США хочет созвать экстренное заседание СБ ООН по поводу Ирана, сообщает AFP со ссылкой на постпреда Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли.

Белый дом обеспокоен последними событиями в Иране, поэтому будет просить собраться Совет Безопасности (СБ) ООН. По ее словам, организация
должна немедленно высказаться по поводу событий в Иране, заявила она.

"Народ Ирана заслуживает право на свободу",— подчеркнула Хейли.

Массовые беспорядки в Иране продолжаются уже почти неделю. В результате столкновений между активистами и сотрудниками полиции, сотни людей были задержаны и десятки пострадали, включая 20 погибших. Происходящим также обеспокоены и в Брюсселе – там выступили за соблюдение гражданских прав
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