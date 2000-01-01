03.01 13:07 MIGnews.com

США созовут экстренное заседание СБ ООН по поводу Ирана

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США хочет созвать экстренное заседание СБ ООН по поводу Ирана, сообщает AFP со ссылкой на постпреда Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли.Белый дом обеспокоен последними событиями в Иране, поэтому будет просить собраться Совет Безопасности (СБ) ООН. По ее словам, организациядолжна немедленно высказаться по поводу событий в Иране, заявила она."Народ Ирана заслуживает право на свободу",— подчеркнула Хейли.Массовые беспорядки в Иране продолжаются уже почти неделю. В результате столкновений между активистами и сотрудниками полиции, сотни людей были задержаны и десятки пострадали, включая 20 погибших. Происходящим также обеспокоены и в Брюсселе – там выступили за соблюдение гражданских прав