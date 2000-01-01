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Нетаниягу: Иран ведёт террористическую деятельность 03.01 14:21   MIGnews.com

Нетаниягу: Иран ведёт террористическую деятельность

Иран ведёт активную террористическую деятельность против Израиля, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу в среду, 3 января, передаёт информационное издание The Jerusalem Post.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что израильское агентство безопасности раскрыло тот факт, что Иран оказывал поддержку террористической сети в Южной Африке.

"Служба безопасности при поддержке и содействии ЦАХАЛа раскрыла и обезвредила террористическую сеть в Иудее и Самарии, которая действовала под эгидой и от имени иранской разведки", - сообщил Нетаниягу.

По словам Нетаниягу, это уже далеко не первый инцидент такого характера, так как Иран любым способом пытается нанести ущерб Израилю.

"Я счастлив, что мы смогли сорвать их планы", - заявил Нетаниягу.

Израильский премьер-министр также отметил, что Иран участвует в террористических действиях против Израиля "не только путём поддержки террористических движений ХАМАС, Хизбалла и Исламский джихад", но и пытаясь развит ь террористическую деятельность внутри Израиля.
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