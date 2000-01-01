03.01 14:52 MIGnews.com

"Иерусалим - не предмет торговли"

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Комментарии

Угроза президента Соединённых Штатов Дональда Трампа прекратить финансирование и оказание помощи ПА вызвало неоднозначную реакцию в обществе.В частности, представитель палестинской администрации Набиль Абу-Рудейна также прокомментировал данное заявление."Иерусалим и его святыни не могут быть предметом торговли и обмена на золото или серебро" – отметил он.Абу-Рудейн также добавил, что, с его точки зрения, мира можно достичь лишь ведя переговоры на легитимной основе. Только такой формат переговоров может привести к созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме."США должны соблюдать резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, иначе регион скатится в пропасть", - сказал представитель ПА.Ранее Абу-Рудена заявил, что признание США Иерусалима столицей Израиля и одобрение поправки к Основному закону об Иерусалиме, принятый Кнессетом с ночь с 1 на 2 января, равнозначно "объявлению войны против палестинского народа и их политической и религиозной самобытности".