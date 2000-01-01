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03.01 23:15   MIGnews.com

Польша обнародовала реестр насильников

В Польше с 1 января 2018 года в открытом доступе заработал реестр педофилов и насильников.

В реестре уже содержатся анкеты 768 насильников и педофилов с именами, фотографиями и адресами проживания тех, кто совершил сексуальные преступления в отношении детей и подростков младше 15 лет, сообщает Министерство юстиции Польши.

"Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который истязает детей, должен столкнуться с очень серьезными последствиями – не только с многолетним сроком наказания, но и с потерей анонимности", – заявил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.

Как мы сообщали ранее, монетизация субсидий для населения начнется в 2019 году.
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