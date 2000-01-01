Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







03.01 15:06   MIGnews.com

Ликуд требует расследовать деятельность Еш Атид

Партия Ликуд требует начать расследование деятельности крупной оппозиционной партии Еш Атид.

Еш Атид обвиняется в незаконном использовании баз данных. Председатель Еш Атид разослал тысячам граждан Израиля мейлы, нарушив тем самым закон о защите права на частную жизнь.

Ранее, во время выборов в Кнессет 20-го созыва, Еш Атид рассылал сообщения жертвам Холокоста.

Пресс-служба Еш Атид прокомментировала инициативу Ликуда следующим заявлением: " "Канцелярия Нетаниягу видимо полностью прекратила управлять страной, так как она слишком занята распространением лжи и клеветы. Им это не поможет, так как никто уже не верит их глупостям, которые они распространяют, так как находятся в панике. Мы отправляли письма только тем, кто просил получать сообщения нашей партии. Все адреса хранились у нас в полном соответствии с законом, и каждый адресат получил сообщение, что он может удалить свое имя из рассылки".".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:19
Брюссель отказался комментировать выборы в Каталонии
21:54
В Нигерии смертник взорвал себя в мечети: 11 погибших
21:36
ПА начнет платить Израилю за электричество для Газы
20:55
Немецкий политик отказался приветствовать солдат США
20:44
Евросоюз – Израилю: Смертная казнь – бесчеловечно
19:54
КСИР объявил "конец мятежа" в Иране
19:11
"Из-за смертной казни будут похищать евреев по всему миру"
18:39
Третий ракетный обстрел Израиля за сутки
18:11
Ким Чен Ын обходит США
17:56
Арикат: Из-за Трампа будут голодать палестинские дети
17:17
Новый ракетный обстрел Эшколь
17:08
На иранских демонстрациях арестован европейский шпион
16:51
Кнессет предварительно одобрил закон о смертной казни
16:41
Израильские арабы бойкотировали лекцию египетского академика
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus