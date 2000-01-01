03.01 15:06 MIGnews.com

Ликуд требует расследовать деятельность Еш Атид

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Партия Ликуд требует начать расследование деятельности крупной оппозиционной партии Еш Атид.Еш Атид обвиняется в незаконном использовании баз данных. Председатель Еш Атид разослал тысячам граждан Израиля мейлы, нарушив тем самым закон о защите права на частную жизнь.Ранее, во время выборов в Кнессет 20-го созыва, Еш Атид рассылал сообщения жертвам Холокоста.Пресс-служба Еш Атид прокомментировала инициативу Ликуда следующим заявлением: " "Канцелярия Нетаниягу видимо полностью прекратила управлять страной, так как она слишком занята распространением лжи и клеветы. Им это не поможет, так как никто уже не верит их глупостям, которые они распространяют, так как находятся в панике. Мы отправляли письма только тем, кто просил получать сообщения нашей партии. Все адреса хранились у нас в полном соответствии с законом, и каждый адресат получил сообщение, что он может удалить свое имя из рассылки".".