Брюссель отказался комментировать выборы в Каталонии
Еврокомиссия отказалась комментировать парламентские выборы Каталонии. Об этом заявила представитель ЕС Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе.
"Наша позиция по Каталонии хорошо известна. У нас нет комментариев по результатам региональных выборов", - сказала она.
21 декабря в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых в парламенте большинство взяли политические силы, выступающие за суверенитет автономии. Больше всех мандатов набрала коалиция "Вместе за Каталонию", которую возглавляет экс-глава автономного сообщества беглец Карлес Пучдемон.