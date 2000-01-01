03.01 22:19 MIGnews.com

Брюссель отказался комментировать выборы в Каталонии

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Еврокомиссия отказалась комментировать парламентские выборы Каталонии. Об этом заявила представитель ЕС Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе."Наша позиция по Каталонии хорошо известна. У нас нет комментариев по результатам региональных выборов", - сказала она.21 декабря в Каталонии прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых в парламенте большинство взяли политические силы, выступающие за суверенитет автономии. Больше всех мандатов набрала коалиция "Вместе за Каталонию", которую возглавляет экс-глава автономного сообщества беглец Карлес Пучдемон.