03.01 17:56 MIGnews.com

Арикат: Из-за Трампа будут голодать палестинские дети

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Угрозы президента США Дональда Трампа сократить выделяемые палестинцам сотни миллионов долларов приведут только к голоданию детей в лагерях беженцев, что побудит Израиль и дальше совершать "преступления против международного права", заявил 3 января бывший главный переговорщик ПА Саиб Арикат.По его словам, взамен за то, что "палестинское руководство добросовестно участвовало в многочисленных встречах с американской администрацией", президент Трамп отнесся к палестинцам предвзято и враждебно."Теперь он угрожает голодовкой палестинских детей в лагерях беженцев и отрицает их права на здоровье и образование, если мы не пойдем на его ультиматумы. Вместо того, чтобы относиться к палестинцам добросовестно, президент Трамп начал искать крайних и перестал быть честным посредником. Его заявления против палестинского народа побудили Израиль продолжать свои отвратительные преступления и нарушения международного права", - сказал Арикат после заседания Организации освобождения Палестины в Рамалле.Он призвал президента и администрацию занять "верную историческую сторону", уважать международное право и прекратить "поощрение международной анархии".