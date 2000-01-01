КСИР объявил "конец мятежа" в Иране

Руководитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари объявил окончание многотысячных антиправительственных демонстраций, охвативших в последнюю неделю Иран, назвав их участников мятежниками.
Он подтвердил, что военнослужащих Революционной гвардии "в ограниченном режиме" задействовали против 15 тысяч "нарушителей спокойствия", отметив, что многие из них были арестованы.
"Сегодня мы можем объявить о прекращении мятежа. Большое количество нарушителей спокойствия, проходивших подготовку у противников Революции, были арестованы. В отношении них будут предприняты решительные действия. Враги должны знать, что угрозы против обороны и безопасности Ирана теперь не работают", - пояснил Джафари.
Стоит отметить, что в последние дни в Иране проходят противоположные демонстрации. Их участники распевают лозунги "Лидер, мы готовы", носят портреты аятоллы Али Хаменеи и транспаранты с надписями "Смерть мятежникам".
Несмотря на это в Тегеране все еще наблюдается массивное присутствие полицейских и солдат КСИР.