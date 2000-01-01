03.01 20:44 MIGnews.com

Евросоюз – Израилю: Смертная казнь – бесчеловечно

The #EU welcomes the global trend towards the abolition of capital punishment, which has already resulted in more than two-thirds of all countries having abolished the death penalty in law or in practice. — EU in Israel (@EUinIsrael) 3 января 2018 г.

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Европейский союз раскритиковал Израиль за принятие в предварительном чтении законопроекта, который облегчит вынесение смертного приговора обвиненным в терроризме."Смертная казнь несовместима с человеческим достоинством. Это представляет собой бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с заключенными, не имеющее доказанного сдерживающего эффекта и позволяющее судебным ошибкам становиться необратимыми и смертельными", - гласит коммюнике Евросоюза, обнародованное спустя несколько часов после голосования в Кнессете.Как отмечается в заявлении Брюсселя, ЕС приветствует всемирную тенденцию к отказу от смертной казни, вследствие чего две трети всех стран мира отменили смертную казнь законодательно или на практике.Напомним, что 3 января на пленарном заседании израильского парламента был предварительно одобрен предложенный НДИ закон о смертной казни для террористов. За законопроект проголосовали 52 депутата, против - 49. В поддержку инициативы высказался также и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.Согласно данной инициативе, для вынесения приговора к высшей мере наказания будет достаточно обычного судейского большинства, а не единогласного решения, как это требуется в настоящее время.В то же время за всю историю существования Израиля эта возможность была осуществлена лишь однажды – в отношении архитектора "Окончательного решения еврейского вопроса" Адольфа Эйхмана в 1962 году.