Немецкий политик отказался приветствовать солдат США
Премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке не будет приветствовать американские войска, которые пройдут через регион для участия в учениях НАТО. Об этом в среду, 3 января сообщает Potsdamer Neuste Nachrichten.
Войдке отметил, что не собирается залезать на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург, пишет газета.
"Я не буду махать им рукой, стоя на улице", — сказал Войдке.
Он выразил уверенность, что "снующие туда-сюда танки" не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе и заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. По его мнению, Берлин должен нести историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой.
По его словам, без согласия СССР не произошло бы объединения Германии.
"Мы об этом слишком быстро забыли", — отметил Войдке.