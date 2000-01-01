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Немецкий политик отказался приветствовать солдат США | Фото: The U.S. Army/Flickr03.01 20:55   MIGnews.com

Немецкий политик отказался приветствовать солдат США

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке не будет приветствовать американские войска, которые пройдут через регион для участия в учениях НАТО. Об этом в среду, 3 января сообщает Potsdamer Neuste Nachrichten.

Войдке отметил, что не собирается залезать на танк Abrams M1, когда военнослужащие из США прибудут в Бранденбург, пишет газета.

"Я не буду махать им рукой, стоя на улице", — сказал Войдке.

Он выразил уверенность, что "снующие туда-сюда танки" не принесут Германии пользы в долгосрочной перспективе и заявил о необходимости продолжать диалог с Россией. По его мнению, Берлин должен нести историческую ответственность за поддержание хороших отношений с Москвой.

По его словам, без согласия СССР не произошло бы объединения Германии.

"Мы об этом слишком быстро забыли", — отметил Войдке.
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