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Правительство утвердило программу депортации нелегалов 04.01 07:12   MIGnews.com

Правительство приняло программу депортации нелегалов

На заседании правительства была утверждена программа, призванная способствовать выезду нелегальных мигрантов из Израиля в третьи страны. В рамках программы будут усилены подразделения Управления регистрации населения и миграции по обеспечению соблюдения закона.

Кроме того, было одобрено рамочное соглашение о материальном поощрении добровольного выезда инфильтрантов в размере 3500 долларов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу:

"Каждое государство обязано охранять свои границы. Охрана границ от незаконных проникновений - это и право, и основная обязанность суверенного государства.

Для этого мы предприняли два шага. Во-первых, мы создали пограничные заграждения - препятствие для массовой миграции из Африки. Этот барьер на границе с Синайским полуостровом предотвратил проникновение сотен тысяч нелегальных мигрантов, которые не попали в Израиль, а отправились в другие места. Благодаря этим огромным усилиям мы сократили незаконное проникновение в Израиль до нуля.

Теперь перед нами стоит вторая задача - выдворить незаконных мигрантов, которые проникли в Израиль до того, как был построен пограничный барьер. Речь идёт о 60-ти тысячах инфильтрантов. Мы уже депортировали около 20-ти тысяч, включая около 4-х тысяч за последний год. Теперь задача состоит в том, чтобы выдворить из Израиля остальных.

Несколько месяцев назад мы с группой министров посетили южный Тель-Авив, чтобы изучить ситуацию на месте. Мы были там дважды. Сначала, днём, а потом ночью – Арье Дери это хорошо помнит. Я хотел получить представление о ситуации, и чтобы никто не знал, что глава правительства и ключевые министры собираются приехать. Поэтому мы побывали там негласно, ночью. Мы видели всё, как есть на самом деле. Мы видели, как страдают пожилые люди. Мы поднимались в их квартиры, говорили с ними. Мы видели, как рассыпается закон и порядок, как рушится ощущение личной безопасности. Поэтому, сегодня мы сделаем то, что обещали – вернём спокойствие, ощущение личной безопасности, вернём закон и порядок жителям южного Тель-Авива многих других районов".
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