Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Давида Битана подозревают в получении взяток от Danya Cebus 03.01 07:01   MIGnews.com

Давида Битана подозревают в получении взяток от Danya Cebus

Израильские СМИ сообщают о “драматическом повороте” в деле о бывшем главе коалиции в Кнессете, Давиде Битане.

Битан подозревается в коррупции и получении взяток в период нахождения на посту заместителя мэра Ришон Ле Цилна.

Предполагается, что так называемый ”казначей” коррупционной сети в Ришоне, бизнесмен Моше Йосеф, дал инкриминирующие показания на Битана. На публикацию подробностей наложен судебный запрет. Йосеф несколько недель находится под домашним арестом. Йосеф якобы намерен стать государственным свидетелем.

Второй канал израильского ТВ сообщает, что против Битана возбуждено еще одно дело. Он подозревается в получении взяток от строительного гиганта Danya Cebus на сумму 300 тысяч шекелей.

Danya Cebus заявила, что готова “к любому сотрудничеству с полицией”.

Адвокат Битана, Эфраим Димри заявил, что его клиент “чувствует себя хорошо” и что ему “нечего бояться”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:32
Трамп придумал антиприз для СМИ: самому продажному и лживому
10:28
2017 - самый безопасный год для авиации
10:21
El Al отказывается от лоукостера UP
09:28
Трамп - Ким Чен Ыну: Моя кнопка больше
09:14
Турция: Иран не станет второй Сирией
09:04
Палач ISIS взят в плен
08:43
Смартфоны - главная причина автокатастроф в Израиле
08:36
Иордания атаковала закон об единстве Иерусалима
08:11
Пхеньян и Сеул проведут переговоры об участии в Играх
08:05
Цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель
07:54
Ники Хейли гордится тем, что голосовала за Иерусалим
06:13
Франция обеспокоена ситуацией в Иране
05:37
Египет казнил пятерых террористов
04:28
Заключенные третий раз за неделю сбежали из тюрьмы в Берлине
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus