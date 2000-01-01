03.01 07:01 MIGnews.com

Давида Битана подозревают в получении взяток от Danya Cebus

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Израильские СМИ сообщают о “драматическом повороте” в деле о бывшем главе коалиции в Кнессете, Давиде Битане.Битан подозревается в коррупции и получении взяток в период нахождения на посту заместителя мэра Ришон Ле Цилна.Предполагается, что так называемый ”казначей” коррупционной сети в Ришоне, бизнесмен Моше Йосеф, дал инкриминирующие показания на Битана. На публикацию подробностей наложен судебный запрет. Йосеф несколько недель находится под домашним арестом. Йосеф якобы намерен стать государственным свидетелем.Второй канал израильского ТВ сообщает, что против Битана возбуждено еще одно дело. Он подозревается в получении взяток от строительного гиганта Danya Cebus на сумму 300 тысяч шекелей.Danya Cebus заявила, что готова “к любому сотрудничеству с полицией”.Адвокат Битана, Эфраим Димри заявил, что его клиент “чувствует себя хорошо” и что ему “нечего бояться”.