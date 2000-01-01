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Ники Хейли гордится тем, что голосовала за Иерусалим 03.01 07:54   MIGnews.com

Ники Хейли гордится тем, что голосовала за Иерусалим

Посол Соединённых Штатов в ООН Никки Хейли была среди активных борцов, поддерживающих решение президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Во вторник, 2 января, журналист задал Хейли вопрос: считает ли она, что её позиция защищает историческую справедливость. Была ли бы она так уверена в своём решении, если бы оказалась единственной проголосовавшей в Совете Безопасности в поддержку решения Трампа о переносе посольства в Иерусалим.

«Я горда тем, что моя голос оказался единственным, кто поддержал волю американского народа в Совете Безопасности. Мой долг – бороться за исполнение требований народа США. Они хотели, чтобы посольство переместилось из Тель-Авива в Иерусалим – и мы добьёмся осуществления их желания», - ответила Хейли.

«Мы всё ещё хотим начала мирного процесса, это решение ничего не меняет. Палестинцы теперь должны показать, что хотят этих переговоров. Пока что они этого не показывают, а лишь просят о помощи. Нам необходимо убедиться, что они готовы к диалогу. Мы хотим продвинуться в мирном процессе», - добавила она.
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