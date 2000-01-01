03.01 08:05 MIGnews.com

Цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель

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Журнал Forbes предполагает, что массовые протесты и беспорядки в Иране могут привести к тому, что цены на нефть резко увеличатся и достигнут уровня 100 долларов за баррель и даже выше.Журнал пишет: “Нечто подобное случилось в 1979 году, во времена исламской революции, и это может повториться сейчас”.Одна из проблем иранского руководства в том, что ни одна из партий или фракций не контролирует протесты, которые носят стихийный характер, а жестокое их подавление может привести к новому раунду международных санкций. Любой сценарий при этом приводит к повышению цен на нефть.Кроме того, нестабильность в Иране увеличивает шансы на прямое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией. И это подталкивает цены на нефть вверх.Аналитик нефтяного рынка Тео Матсопулос говорит: “Экономика Саудовской Аравии основывается на доходах от продажи нефти. Программа Vision 2030, предложенная наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и направленная на трансформацию саудовской экономики требует инвестиций в размере 261 миллиарда долларов. На них трудно рассчитывать при нынешнем низком уровне цен на нефть”.Другой важный фактор - Америка, которая также выигрывает на повышении цен на нефть. Матсопулос говорит: “Перебои с поставкой нефти приведут к повышению цен, от которого выигрывает американский экспорт сланцевой нефти. И война может принести новые заказы для американской военной индустрии”.Еще одной стороной , выигравшей на росте цен на нефть является Россия, значительная часть бюджета который формируется за счет доходов от продажи нефти. Цены на нефть могут оказаться “джокером” геополитики, который сыграет в пользу Саудовской Аравии, США и России.На настоящий момент нефть торгуется на уровне 60 долларов за баррель.