Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель | Фото: Thinkstock03.01 08:05   MIGnews.com

Цены на нефть могут подскочить до 100 долларов за баррель

Журнал Forbes предполагает, что массовые протесты и беспорядки в Иране могут привести к тому, что цены на нефть резко увеличатся и достигнут уровня 100 долларов за баррель и даже выше.

Журнал пишет: “Нечто подобное случилось в 1979 году, во времена исламской революции, и это может повториться сейчас”.

Одна из проблем иранского руководства в том, что ни одна из партий или фракций не контролирует протесты, которые носят стихийный характер, а жестокое их подавление может привести к новому раунду международных санкций. Любой сценарий при этом приводит к повышению цен на нефть.

Кроме того, нестабильность в Иране увеличивает шансы на прямое столкновение между Ираном и Саудовской Аравией. И это подталкивает цены на нефть вверх.

Аналитик нефтяного рынка Тео Матсопулос говорит: “Экономика Саудовской Аравии основывается на доходах от продажи нефти. Программа Vision 2030, предложенная наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и направленная на трансформацию саудовской экономики требует инвестиций в размере 261 миллиарда долларов. На них трудно рассчитывать при нынешнем низком уровне цен на нефть”.

Другой важный фактор - Америка, которая также выигрывает на повышении цен на нефть. Матсопулос говорит: “Перебои с поставкой нефти приведут к повышению цен, от которого выигрывает американский экспорт сланцевой нефти. И война может принести новые заказы для американской военной индустрии”.

Еще одной стороной , выигравшей на росте цен на нефть является Россия, значительная часть бюджета который формируется за счет доходов от продажи нефти. Цены на нефть могут оказаться “джокером” геополитики, который сыграет в пользу Саудовской Аравии, США и России.

На настоящий момент нефть торгуется на уровне 60 долларов за баррель.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:32
Трамп придумал антиприз для СМИ: самому продажному и лживому
10:28
2017 - самый безопасный год для авиации
10:21
El Al отказывается от лоукостера UP
09:28
Трамп - Ким Чен Ыну: Моя кнопка больше
09:14
Турция: Иран не станет второй Сирией
09:04
Палач ISIS взят в плен
08:43
Смартфоны - главная причина автокатастроф в Израиле
08:36
Иордания атаковала закон об единстве Иерусалима
08:11
Пхеньян и Сеул проведут переговоры об участии в Играх
07:54
Ники Хейли гордится тем, что голосовала за Иерусалим
07:01
Давида Битана подозревают в получении взяток от Danya Cebus
06:13
Франция обеспокоена ситуацией в Иране
05:37
Египет казнил пятерых террористов
04:28
Заключенные третий раз за неделю сбежали из тюрьмы в Берлине
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus