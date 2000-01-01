03.01 08:36 MIGnews.com

Иордания атаковала закон об единстве Иерусалима

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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади раскритиковал Израиль после того, как ранее Кнессет одобрил "Единый Иерусалимский законопроект", а Центральный комитет партии "Ликуд" проголосовал за применение израильского суверенитета на территории Иудеи и Самарии."Утверждение Кнессетом изменённого Основного закона об Иерусалиме и решение правящей партии о присоединении поселений и необходимости наложения суверенитета на Западном берегу – не соответствуют нормам международного права", - написал Сафади у себя в Twitter."Израильское правительство продолжает принимать незаконные односторонние решения, которые расшатывают и без того нестабильную ситуацию в регионе, который стремится к миру", - добавил Сафади.Ранее, на прошлой неделе политик раскритиковал Гватемалу после того, как власти страны объявили о своём решении последовать примеру Соединённых Штатов и перенести своё посольство в Иерусалим."Мы выступаем против решения Гватемалы о перенесении посольства в Иерусалим и осуждаем эту абсурдную провокацию, а также нарушение международного права. Оккупированный Иерусалим является столицей Палестинского государства", - написал он в Twitter.Иордания и Египет являются двумя арабскими странами, подписавшими с Израилем официальный мирный договор. В то же время, парламент страны, состоящий в основном из исламистов, продолжает поддерживать антиизраильскую позицию. Члены парламента не однократно призывали аннулировать мирное соглашение.В прошлом месяце парламент государства одобрил предложение о создании комитета для переоценки всех официальных связей с Израилем, включая и мирное соглашение. Однако такое решение требует одобрения со стороны правительства, королевского дворца и совета короля Иордании Абдаллы II.В последние месяцы отношения между Иорданией и Израилем стали более напряжёнными после инцидента со стрельбой, когда охранник израильского посольства в Аммане застрелил жителя страны, который напал на него.После данного инцидента Иордания потребовала, чтобы Израиль провёл допрос сотрудника службы безопасности несмотря на его дипломатический иммунитет. Кроме того, власти страны запретили ему вернуться на родину.