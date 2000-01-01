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Трамп ответил на угрозы Ким Чен Ына 03.01 09:28   MIGnews.com

Трамп - Ким Чен Ыну: Моя кнопка больше

В ответ на угрозы председателя правящей партии Северной Кореи Ким Чен Ына, президент США Дональд Трамп заявил, что у него "тоже есть ядерная кнопка". Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп.

Выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, Ким Чен Ын заявил, что он держит напоготове пусковую кнопку ядерных ракет у себя на столе, и если США будет и дальше угрожать его стране, он может на нее нажать.
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