03.01 09:28 MIGnews.com

Трамп - Ким Чен Ыну: Моя кнопка больше

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В ответ на угрозы председателя правящей партии Северной Кореи Ким Чен Ына, президент США Дональд Трамп заявил, что у него "тоже есть ядерная кнопка". Об этом он написал на своем аккаунте в Twitter."Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!" — написал Трамп.Выступая в понедельник с новогодним обращением к народу, Ким Чен Ын заявил, что он держит напоготове пусковую кнопку ядерных ракет у себя на столе, и если США будет и дальше угрожать его стране, он может на нее нажать.