03.07 11:01 MIGnews.com

Орен Хазан пригрозил Нетаниягу

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Депутат Кнессета Орен Хазан (Ликуд) предупредил премьер-министра Биньямина Нетаниягу, что в случае выдвижения плана по разделению Иерусалима, он приложит все усилия, чтобы свергнуть правительство премьера.Об этом парламентарий заявил во время выступления на конференции в Эйлате в Институте дипломированных бухгалтеров, ссылаясь на законопроект, предложенный членами партии "Еврейский дом".Согласно тексту "Закона об Иерусалиме" решение о разделе израильской столицы может быть принято лишь в том случае, если его поддержат не менее 80-ти депутатов."Только посмотрите на это: сегодня они представили законопроект от фракции Еврейский дом, которые решили активно его продвигать. А суть такова: Иерусалим – это столица еврейского народа. Он навсегда останется израильской столицей и для этого не потребуется поддержка не менее 80-ти депутатов", - подчеркнул Орен Хазан.Тем не менее, в воскресенье, 2 июля, глава правительства воспользовался своим правом вето, чтобы предотвратить голосование по данному законопроекту.