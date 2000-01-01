03.07 12:05 MIGnews.com
Командир ВВС приказал прекратить все тренировочные полеты
Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амир Эшель приказал с полудня 3 июля прекратить все тренировочные полеты.
Причиной является ряд серьезных инцидентов в ходе полетов, произошедших в последние дни.
Полеты будут возобновлены в среду, 5 июля.
Эшель приказал устроить “день обучения” во всех летных подразделениях ВВС. Он будет посвящен мерам безопасности и возможным уязвимостям во время полетов.
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