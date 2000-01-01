Rambler's Top100







Опросы



Nakonu.com












flickr 03.07 12:21   MIGnews.com

Нарендра Моди назвал Израиль маяком технологии

Нарендра Моди станет первым в истории премьер-министром Индии, который совершит официальный визит в Израиль. Сообщается, что глава индийского правительства прибудет с трехдневным визитом в израильское государство во вторник, 4 июля.

В интервью еженедельнику "Исраэль Ха-йом", премьер Индии заявил, что его предстоящий визит " подтверждает глубину многолетних связей между двумя народами".

"Я разделяю мнение многих моих соотечественников, считающих Израиль маяком технологии, государством, которое смогло выжить, несмотря на то, что все и всё было против него", - подчеркнул Моди.

Ожидается, что визит премьера Индии будет сосредоточен на вопросе развития двухсторонних отношений в сфере обороны и кибербезопасности.

Глава индийского правительства отметил, что двусторонние отношения должны быть отражены во всех сферах, а также в регулярных контактах на самом высоком уровне.

Также Моди добавил, что его правительство решительно "настроено на улучшение отношений между Индией и Израилем и что на данный момент есть хорошая возможность перевести их на новый уровень".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:50
Смертник, переодетый в женщину подорвал себя в Ираке
12:05
Командир ВВС приказал прекратить все тренировочные полеты
11:41
В Баварии сгорел туристический автобус: 17 пропали без вести
11:34
В краже оружия ЦАХАЛа замешаны родственники Нашата Мильхама
11:21
На президента Франции готовили покушение
11:01
Орен Хазан пригрозил Нетаниягу
10:57
"Касперский" может раскрыть программный код властям США
10:40
Пик жары в Израиле: где будет 46 градусов?
10:16
Умер актер Илья Володарский
10:04
Журналиста, перехвалившего короля, отстранили от работы
10:02
Как украсть 33 автоматические винтовки М-16 с базы ЦАХАЛа
09:22
Израиль: от жары пострадали 166 человек
08:56
Во время рейдов задержали 17 террористов
08:45
Израильские пляжи: за женщинами следят "дроны извращенцев"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus