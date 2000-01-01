03.07 12:21 MIGnews.com

Нарендра Моди назвал Израиль маяком технологии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Нарендра Моди станет первым в истории премьер-министром Индии, который совершит официальный визит в Израиль. Сообщается, что глава индийского правительства прибудет с трехдневным визитом в израильское государство во вторник, 4 июля.В интервью еженедельнику "Исраэль Ха-йом", премьер Индии заявил, что его предстоящий визит " подтверждает глубину многолетних связей между двумя народами"."Я разделяю мнение многих моих соотечественников, считающих Израиль маяком технологии, государством, которое смогло выжить, несмотря на то, что все и всё было против него", - подчеркнул Моди.Ожидается, что визит премьера Индии будет сосредоточен на вопросе развития двухсторонних отношений в сфере обороны и кибербезопасности.Глава индийского правительства отметил, что двусторонние отношения должны быть отражены во всех сферах, а также в регулярных контактах на самом высоком уровне.Также Моди добавил, что его правительство решительно "настроено на улучшение отношений между Индией и Израилем и что на данный момент есть хорошая возможность перевести их на новый уровень".