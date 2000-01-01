03.07 13:35 MIGnews.com

Ольмерт намерен добиться снятия ограничений

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт намерен подать новое прошение с целью снять с него существующие на данном этапе ограничения в рамках условно-досрочного освобождения.В случае удовлетворения просьбы, экс-главе правительства не потребуется два раза в месяц отмечаться в полицейском участке.Также Ольмерт получит разрешение на выезд за границу, где сможет заниматься предпринимательской деятельностью.Прошение сначала будет рассмотрено комиссией при министерстве юстиции, и в случае положительного ответа будет передано президенту Реувену Ривлину для принятия решения.Однако прокуратура может настаивать на запрете выезда за рубеж, поскольку в написанной в тюрьме Ольмертом книге, он раскрыл содержание секретных документов государственной важности.