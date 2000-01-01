03.07 15:25 MIGnews.com

Заявление Нетаниягу на заседании правительства

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На заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил:"Израиль - это демократия, единственная на Ближнем Востоке настоящая демократия, и поэтому у нас особые отношения с демократическим миром.В конце недели на церемонии прощания с другом Израиля канцлером Гельмутом Колем я встретился со многими из лидеров демократических государств Европы, Евросоюза. Отношение к Израилю было очень тёплым, очень дружественным, и в том, что касается вопросов важных для нашей безопасности и экономики.Сегодня мы празднуем день торжества сильнейшей в мире демократии - нашего большого друга США, союз с которым крепнет. Я уверен, что увижу многих из вас на приёме по случаю Дня независимости в резиденции посла США в Герцлии.Завтра в Израиль пребывает Нарендра Моди, мой друг, премьер-министр Индии, крупнейшей демократии в мире. Это исторический визит, первый визит главы правительства Индии в Израиль за 70 лет. Это выражение укрепления наших отношений с Индией в последние годы. Это плоды политики, инициированной мною и премьер-министром Моди. Мы говорили об этом несколько лет назад на нашей первой встрече в ООН в Нью-Йорке, а затем в Давосе, и мы, разумеется, вовлекаем в процесс создания крепкой дружбы между нами правительства наших стран и наши народы.Этот визит будет способствовать углублению двусторонних отношений в сфере безопасности, в энергетической, водной и аграрной сферах, почти во всех сферах, которыми занимается Израиль. Я буду сопровождать премьер-министра на многочисленных мероприятиях в ходе его визита, оказывая должное уважение лидеру крупнейшей демократии в мире".