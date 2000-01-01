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YouTube 03.07 14:28   MIGnews.com

Новый кронпринц начал кампанию по борьбе с инакомыслием

Новый кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман начал кампанию против инакомыслия, направленную против активистов, религиозных деятелей и бывшего наследного принца Мухаммеда бен Наифа.

Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и саудовских чиновников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что в кампанию по борьбе с инакомыслием входит мониторинг и в некоторых случаях проникновение в аккаунты активистов и блогеров в социальных сетях.

Пара активистов и религиозных деятелей вызвали в МВД, одному из них пригрозили тюремным заключением, если он не откажется от своей деятельности.

По словам собеседников издания, 31-летний Мухаммед бен Сальман ограничил передвижение Мухаммеда бен Наифа. Кроме того, новый наследный принц заменил телохранителей своего предшественника на тех, которые верны королевскому двору, чтобы быть уверенным, что Мухаммед бен Наиф ничего не предпримет.
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