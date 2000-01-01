03.07 14:50 MIGnews.com

Кулану за перевод документов на основные языки репатриантов

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В понедельник, 3 июля, состоялось заседание парламентской комиссии по алие и абсорбции, посвященное проблеме неиспользования репатриантами их прав и льгот. На заседании присутствовали председатель комиссии Авраам Нагоса, депутаты Кнессета Тали Плоскова (“Кулану”), Ксения Светлова (“Сионистский лагерь”), Йоэль Развозов (“Еш Атид”), а также представители министерств: алии и абсорбции, труда и социального обеспечения, здравоохранения, образования. В заседании участвовали представители органов местной власти, Института национального страхования, а также активисты гражданских организаций, занимающихся помощью репатриантам.Комиссия обсуждала одну из основных проблем репатриантов: отсутствие достаточной информированности у людей, причиной которой в значительной мере является плохое владение ивритом, незнание терминов и юридической лексики. При этом депутат Тали Плоскова подчеркнула, что проблема характерна не только для новых репатриантов - огромное количество пожилых людей, прибывших в Израиль в годы Большой алии, не выучили иврит в необходимой для понимания документов мере. Проблема недоступности информации актуальна не только для русскоговорящих репатриантов: с ней сталкиваются выходцы из Франции, из Южной Америки, из Эфиопии и из ряда других стран.Представители различных министерств и ведомств рассказали о проектах по повышению информированности населения, однако подавляющее большинство этих проектов связаны с интернетом, что тоже доступно далеко не для всех репатриантов. Одним из возможных решений проблемы могло бы стать создание единого информационного центра для репатриантов, однако какая организация должна создать это ведомство и курировать его работу, в ходе заседания согласовать так и не удалось.Представительница некоммерческой организации “Талита” Эстер Блюм рассказала, что их НКО занимается помощью франкоговорящим репатриантам. Она подчеркнула, что сложности с получением положенных от государства льгот возникают не только у пожилых и малообеспеченных людей, но и у квалифицированных специалистов, недавно прибывших в страну и проходящих обучение на подтверждение дипломов и лицензий.При этом она сообщила, что в этом году их организация столкнулась с неожиданными сложностями в получении государственной поддержки: из-за очередного изменения критериев для общественных организаций, претендующих на помощь от министерства абсорбции, информационные центры, оказывающие услуги по телефону или посредством интернета, не могут претендовать на государственные субсидии. Министерство алии и абсорбции, по словам Эстер Блюм, готово помогать деньгами лишь тем организациям, которые помогают репатриантам, пришедшим к ним лично.“6 лет у нас была возможность получать поддержку от государства на эти цели, но в этом году информационная помощь - это только прием посетителей, и это полностью меняет дело, - подчеркнула Эстер Блюм. - Я могу по телефону общаться с людьми часами, а что теперь? Если вы из Кфар-Сабы, мне запрещено вам помогать, приходите ко мне лично и поговорим. Недопустимо, чтобы эти каналы связи закрывали”.Сотрудница муниципального отдела по работе с репатриантами из Рамле Лирон Кармели отметила, что кураторы по репатриации сопровождают “олим” очень тесно - но лишь в первые месяцы после их прибытия. Она подчеркнула, что без постоянной помощи ивритоговорящего человека большинство репатриантов не может получить простейшие услуги: посетить лечащего врача, записать детей в школу, заключить договор на съем квартиры, обратиться к социальному работнику. По словам Лирон Кармели, одна из самых болезненных проблем, возникающих перед не владеющих ивритом людьми, это заполнение и подписание различных бланков.В ответ на это председатель комиссии Авраам Нагоса предположил, что помощь в переводе самых распространенных бланков должно оказывать министерство алии и абсорбции. Сотрудница министерства, присутствовавшая на заседании, отметила, что специалисты минабсорбции неоднократно переводили документацию на различные языки, но отвечать за всех представляемое ей ведомство попросту не может.“Есть огромная разница между тем, что мы слышим от представителей разных организаций, и тем, что мы слышим от людей, которые напрямую с ними сталкиваются, - возразила Тали Плоскова. - И у меня возникло ощущение, что ваши непосредственные сотрудники, работающие в местных филиалах, полностью оторваны от людей, с которыми они работают. Они пренебрегают людьми, не уважают стариков. Вы утверждаете, что не можете взять ответственность за всех. Я в корне не согласна с вами. Вы должны взять на себя эту ответственность, ведь именно вы отвечаете за репатриантов, вы должны сидеть на голове у руководства учреждений и требовать бланки на различных языках”.Депутат Тали Плоскова предложила создать от имени всех членов комиссии по алие и абсорбции законопроект, который обяжет все государственные учреждения и ведомства подготовить перевод документов на разные языки, чтобы обеспечить действительно информированное согласие человека с тем, что он подписывает. “Мы много говорим сегодня о том, что репатрианты не понимают своих прав и обязанностей из-за сложностей с ивритом, - отметила Тали Плоскова. - И речь ведь не о том, что они не хотят ее понять. Когда информация на нужном языке доступна, репатрианты читают и изучают ее. И подписывая документы, они будут точно знать, что в них сказано, и получат все льготы, которые им положены”.