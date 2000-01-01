03.07 17:02 MIGnews.com

Коби Перец просит помилования у президента Ривлина

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильская по-икона Коби Перец обратился с просьбой о помиловании к президенту Реувену Ривлину.Прошение подано после того, как суд пересмотрел первоначальный приговор певцу, осужденном за сокрытие доходов, и сократил ему тюремный срок с двух до полутора лет.Судьи в приговоре написали: “Как представляется, речь идет о сложном, преднамеренном, систематическом и хорошо продуманном уклонении от налогов”.Офис президента Ривлина в связи с подачей прошения распространил заявление, в котором говорится: “Прошение передано на рассмотрение соответствующих инстанций, которые должны высказать свое мнение, и будет положено на столу президенту позднее”.