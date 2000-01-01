Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Коби Перец просит помилования у президента Ривлина 03.07 17:02   MIGnews.com

Коби Перец просит помилования у президента Ривлина

Израильская по-икона Коби Перец обратился с просьбой о помиловании к президенту Реувену Ривлину.

Прошение подано после того, как суд пересмотрел первоначальный приговор певцу, осужденном за сокрытие доходов, и сократил ему тюремный срок с двух до полутора лет.

Судьи в приговоре написали: “Как представляется, речь идет о сложном, преднамеренном, систематическом и хорошо продуманном уклонении от налогов”.

Офис президента Ривлина в связи с подачей прошения распространил заявление, в котором говорится: “Прошение передано на рассмотрение соответствующих инстанций, которые должны высказать свое мнение, и будет положено на столу президенту позднее”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:24
Либерман: мы не будем извиняться за атаки на Сирию
16:58
Саудовского журналиста уволили за лесть королю Салману
16:06
Дина Даян выбыла из гонки в "Аводе" в пользу Герцога
16:04
Порнозвезда учит вежливости по-плохому
15:25
Заявление Нетаниягу на заседании правительства
15:16
Скончался известный итальянский актер Паоло Вилладжо
14:50
Кулану за перевод документов на основные языки репатриантов
14:28
Новый кронпринц начал кампанию по борьбе с инакомыслием
14:08
Гигантские очереди в аэропорту Бен-Гурион  
13:56
Бавария: жертвами аварии стали 18 человек
13:35
Ольмерт намерен добиться снятия ограничений
13:23
Два дрона подлетели к авианосцу в бухте Хайфы и исчезли
13:19
Воспитательница в Бней-Браке изнасиловала двух девочек
12:50
Смертник, переодетый в женщину подорвал себя в Ираке
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus