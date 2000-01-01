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Дина Даян выбыла из гонки в `Аводе` и поддержала Герцога 03.07 16:06   MIGnews.com

Дина Даян выбыла из гонки в "Аводе" в пользу Герцога

За один день до внутрипартийных выборов в оппозиционной партии "Авода" кандидат на кресло лидера Дина Даян объявила, что покидает гонку и призвала своих сторонников голосовать за нынешнего председателя политсилы Ицхака Герцога.

Об этом информации сообщил израильский политический блогер Таль Шнайдер.

Напомним, что Даян – ультраправославная еврейка с юга Израиля, которая подала свою кандидатуру в качестве протеста. В прошлом она была активисткой и феминисткой, которая активно поддерживала Герцога.

Сам лидер "Аводы" намерен в ближайшее время провести пресс-конференцию.

Таким образом, число кандидатов в завтрашней гонке сократилось до семи. На прошлой неделе свою кандидатуру отозвал бывший генерал Амирам Левин, объявив о поддержке экс-министра Ави Габбая.
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