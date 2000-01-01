03.07 16:06 MIGnews.com

Дина Даян выбыла из гонки в "Аводе" в пользу Герцога

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За один день до внутрипартийных выборов в оппозиционной партии "Авода" кандидат на кресло лидера Дина Даян объявила, что покидает гонку и призвала своих сторонников голосовать за нынешнего председателя политсилы Ицхака Герцога.Об этом информации сообщил израильский политический блогер Таль Шнайдер.Напомним, что Даян – ультраправославная еврейка с юга Израиля, которая подала свою кандидатуру в качестве протеста. В прошлом она была активисткой и феминисткой, которая активно поддерживала Герцога.Сам лидер "Аводы" намерен в ближайшее время провести пресс-конференцию.Таким образом, число кандидатов в завтрашней гонке сократилось до семи. На прошлой неделе свою кандидатуру отозвал бывший генерал Амирам Левин, объявив о поддержке экс-министра Ави Габбая.