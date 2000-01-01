03.07 18:42 MIGnews.com

Закон о справедливой аренде утвержден к принятию Кнессетом

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Законодательная комиссия Кнессета утвердила в понедельник, 3 июля, к утверждению во втором и третьем чтениях “Закон о справедливой аренде”, разработанный депутатом Рои Фолькманом (“Кулану”). Закон, голосование по которому во втором и третьем чтениях ожидается в ближайшие дни, регулирует взаимные права и обязанности арендодателя и съемщика и определяет само понятие квартиры, обладающей необходимыми условиями для сдачи внаем.Работа над законопроектом велась около двух с половиной лет, и в последние недели в текст законодательной инициативы были внесены поправки, предложенные Рои Фолькманом. В частности, владелец сдаваемой квартиры не сможет переложить оплату риэлторских услуг исключительно на жильца: плата за сопровождение риэлтора, представляющего интересы арендодателя, будет делиться поровну между арендодателем и съемщиком.В законе также указано, что максимальный размер залога, который может потребовать арендодатель, не может превышать треть от общей суммы арендной платы за весь срок договора или суммарную стоимость трех месяцев аренды (меньший из вариантов).Обязанности по ремонту возникающих в квартире поломок и неполадок также возлагаются на арендодателя, при этом у съемщика будет гарантированная законом возможность оплатить починку самому и исключить стоимость ремонта из арендной платы.В законе также указано, в каком случае квартира не может сдаваться в аренду: если в ней есть неполадки или проблемы, угрожающие безопасности или здоровью жильца; если в ней не работает электричество, отсутствует свет, не работает водопровод и канализация. Непригодна для сдачи также квартира, в которой отсутствует доступ воздуха.“Этот закон представляет собой часть реформы рынка съемного жилья в Израиле, которую мы продвигаем, - прокомментировал свою законодательную инициативу Рои Фолькман. - Закон изменит жизнь и арендодателей, и квартиросъемщиков. Без стабильного и цивилизованного рынка аренды жилья съемные квартиры не могут стать альтернативой покупке квартиры для тех, кто пока не может себе позволить эту покупку. Необходимо защитить интересы двух миллионов израильтян, живущих в съемных квартирах, и гарантировать их права законодательно и решениями правительства. Закон, который я продвигаю, существенно улучшит ситуацию на рынке аренды”.