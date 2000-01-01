03.07 20:25 MIGnews.com

Страх Дери: Массовое "огиюривание" нелегалов реформистами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр внутренних дел Арие Дери атаковал лидера израильской реформистской общины Гилада Карива, обвинив "прогрессивных" раввинов в желании в массовом порядке обратить в иудаизм африканских нелегалов, предоставив им возможность получить израильское гражданство.На еженедельном заседании партии ШАС Дери напал также и на президента Союза реформистского иудаизма раввина Рика Джейкобса, обвинив его – "человека, который здесь даже не живет" – в поддержке смешанных браков."Если я буду признавать каждое частное обращение ортодоксов или реформистов, то им не будет конца. Через год или два все будут обращены. Этому ли пути мы хотим следовать?" – заявил глава ведомства, которое отвечает за вопросы иммиграции.Дери уверен, что Карив задумал обратить нелегалов и таким образом заручиться их поддержкой на будущих выборах, на которых он выступит в рядах оппозиционного "Сионистского лагеря". Стоит отметить, что в 2012 и 2015 годах участвовал в праймериз партии Ципи Ливни "А-Тнуа", которая вместе с "Аводой" и образует "Сионистский лагерь"."Он хвастается тем, что хочет узаконить их статус в Израиле. Это тот самый человек, который борется за признание гиюра. Я оставляю для вашей фантазии вопрос о том, что будет здесь через пару лет, если ключи к Закону о возвращении будут в руках этих людей", - заявил Дери на заседании ШАСа.В ответ на эти обвинения Карив назвал Дери "лжецом", напомнив ему о судебном запрете на гиюр тех, кто незаконно проживает в стране, а также внутренних директивах МВД."Министр Дери - лжец, который, кажется, забыл, что Тора велит нам избегать лжи. Помимо того факта, что детали, упомянутые им из моего личного дела, являются ложными и фейковыми, есть более важный вопрос. Министр Дери знает, что в Израиле нет гиюра просителей убежища. БАГАЦ постановил, что человек не может быть обращен, если он незаконно проживает в Израиле. И ему известно о том, что, согласно политике гиюра, которой придерживаются реформистские и консервативные движения, мы не обращаем иностранных рабочих, туристов или просителей убежища", - сказал Гилад Карив изданию The Times of Israel.