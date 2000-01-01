Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Страх Дери: Массовое `огиюривание` нелегалов реформистами | Фото: may golan/Flickr03.07 20:25   MIGnews.com

Страх Дери: Массовое "огиюривание" нелегалов реформистами

Министр внутренних дел Арие Дери атаковал лидера израильской реформистской общины Гилада Карива, обвинив "прогрессивных" раввинов в желании в массовом порядке обратить в иудаизм африканских нелегалов, предоставив им возможность получить израильское гражданство.

На еженедельном заседании партии ШАС Дери напал также и на президента Союза реформистского иудаизма раввина Рика Джейкобса, обвинив его – "человека, который здесь даже не живет" – в поддержке смешанных браков.

"Если я буду признавать каждое частное обращение ортодоксов или реформистов, то им не будет конца. Через год или два все будут обращены. Этому ли пути мы хотим следовать?" – заявил глава ведомства, которое отвечает за вопросы иммиграции.

Дери уверен, что Карив задумал обратить нелегалов и таким образом заручиться их поддержкой на будущих выборах, на которых он выступит в рядах оппозиционного "Сионистского лагеря". Стоит отметить, что в 2012 и 2015 годах участвовал в праймериз партии Ципи Ливни "А-Тнуа", которая вместе с "Аводой" и образует "Сионистский лагерь".

"Он хвастается тем, что хочет узаконить их статус в Израиле. Это тот самый человек, который борется за признание гиюра. Я оставляю для вашей фантазии вопрос о том, что будет здесь через пару лет, если ключи к Закону о возвращении будут в руках этих людей", - заявил Дери на заседании ШАСа.

В ответ на эти обвинения Карив назвал Дери "лжецом", напомнив ему о судебном запрете на гиюр тех, кто незаконно проживает в стране, а также внутренних директивах МВД.

"Министр Дери - лжец, который, кажется, забыл, что Тора велит нам избегать лжи. Помимо того факта, что детали, упомянутые им из моего личного дела, являются ложными и фейковыми, есть более важный вопрос. Министр Дери знает, что в Израиле нет гиюра просителей убежища. БАГАЦ постановил, что человек не может быть обращен, если он незаконно проживает в Израиле. И ему известно о том, что, согласно политике гиюра, которой придерживаются реформистские и консервативные движения, мы не обращаем иностранных рабочих, туристов или просителей убежища", - сказал Гилад Карив изданию The Times of Israel.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:42
Закон о справедливой аренде утвержден к принятию Кнессетом
18:24
Башар Асад прекратил боевые действия на юге Сирии
18:21
Эрдоган: Турция построит собственный авианосец
17:57
Катар обвинил страны Залива в попытке переворота
17:24
Либерман: мы не будем извиняться за атаки на Сирию
17:02
Коби Перец просит помилования у президента Ривлина
16:58
Саудовского журналиста уволили за лесть королю Салману
16:06
Дина Даян выбыла из гонки в "Аводе" в пользу Герцога
16:04
Порнозвезда учит вежливости по-плохому
15:25
Заявление Нетаниягу на заседании правительства
15:16
Скончался известный итальянский актер Паоло Вилладжо
14:50
Кулану за перевод документов на основные языки репатриантов
14:28
Новый кронпринц начал кампанию по борьбе с инакомыслием
14:08
Гигантские очереди в аэропорту Бен-Гурион  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus