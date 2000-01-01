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9 послам ООН устроили экскурсию по Городу Давида | Фото: Thinkstock03.07 21:24   MIGnews.com

9 послам ООН устроили экскурсию по Городу Давида

В Иерусалим прилетели послы девяти стран в ООН: Австралии, Эстонии, Габона, Кении, Лесото, Малави, Папуа-Новой Гвинеи, Польши и Того.

Дипломатов встретили и провели экскурсию по столице посол Израиля в ООН Дани Данон и градоначальник Нир Баркат, которые вопреки многочисленным антиизраилським и антисемитским резолюциям Организации продемонстрировали им еврейское наследие святого города.

Послам продемонстрировали археологические раскопки и древние останки Города Давида, который стоял на месте современного Иерусалима еще в библейские времена.

Визит был организован образовательным институтом Американского еврейского комитета Project Interchange.

"Чтобы победить ложь, распространяемую вокруг нашей столицы в ООН, моим товарищами-послами будет очень важно узнать правду об Иерусалиме из первых уст и увидеть красоту этого города своими глазами. Чем больше послов ООН посетят Израиль, тем лучше они будут ознакомлены как с проблемами, с которыми мы сталкиваемся, так и с возможностями нашего региона", - гласит заявление Данона.

Стоит напомнить, что Город Давида расположен за пределами границ 1967-го года, в восточной части Иерусалима, поэтому обычно высокопоставленные иностранные гости редко его посещают. Но в прошлом году Данон лично организовал поездки сюда послов 30 разных стран и останавливаться на этом не планирует.


Нир Баркат продемонстрировал послам обнаруженные при раскопках здесь археологические артефакты, подтверждающие еврейское прошлое израильской столицы. В частности, показал им монету с выщербленной надписью "За освобождение Сиона".

"Эта монета – одна из тысяч, которую мы находим под своими ногами, и они доказывают еврейские и христианские корни Иерусалима. Сегодня мы работаем над реализацией послания на монете: свободного и открытого для людей всех религий, убеждений и происхождений Иерусалима под суверенитетом Израиля", - сказал мэр города.

С послами также встретился и лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.


"Сегодня в Кнессете я передал делегации послов в ООН в Израиле простое послание. Предвзятость против нас – это личное оскорбление для каждого израильтянина, и она означает, что ООН не может быть честным посредником. Это должно прекратиться", - написал он на своей странице в Twitter.
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