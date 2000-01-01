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Макрон решил отменить режим ЧП | Фото: OFFICIAL LEWEB PHOTOS/Flickr03.07 21:41   MIGnews.com

Эмманюэль Макрон решил отменить режим ЧП

Не чувствующий террористической угрозы президент Франции Эмманюэль Макрон вознамерился отменить действующий уже более двух лет в стране режим чрезвычайного положения, который был введен по предложению его предшественника Франсуа Олланда на фоне серии смертельных терактов в ноябре 2015 года.

Об этом, как сообщает Reuters, президент Пятой республики заявил в понедельник, 3 июля, во французском Конгрессе.

"Я восстановлю свободы французов, сняв осенью режим ЧП, поскольку эти свободы являются залогом существования сильной демократии", - заявил Эмманюэль Макрон в верхней палате парламента.

Режим чрезвычайного положения предоставляет правоохранительным органам дополнительные полномочия, включая возможность обыскивать людей на месте задержания и помещать их под домашний арест. С момента введения Олландом ЧП полицейские провели рейды по более чем 3 000 адресов и арестовали более 400 человек.

Любопытно, что из-за угрозы терактов в декабре 2016 года парламент Франции одобрил продление ЧП.
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