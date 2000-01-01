04.07 06:38 MIGnews.com

Катар приготовился к войне с соседями

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Катар передал Кувейту ответ на ультиматум, предъявленный Саудовской Аравией, Египтом, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами.Как сообщает "Аль-Джазира", министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль Тани передал правителю Кувейта, выступающему посредником в конфликте, ответ Дохи на ультиматум арабских стран с условиями выхода из дипломатического кризиса.Доха отказалась выполнять хоть одно из 13 требований, выдвинутых Саудовской Аравией и ее союзниками. Вместо этого Катар предлагает "надлежащее условие для диалога" с целью урегулирования кризиса в Персидском заливе."Все знают, что эти требования призваны нарушить суверенитет государства Катар, ограничить свободу слова и получить рычаги влияния на Катар. Мы считаем, что мир не регулируется ультиматумами, мы считаем, что мир регулируется международным правом, он регулируется порядком, который не позволяет крупным странам запугивать малые страны", – сказал Аль Тани.Дипломат также отметил, что Катар не боится военной интервенции в связи с отказом выполнить требования арабских стран.