03.07 22:02 MIGnews.com

Фракция "Еш Атид" выдвинула вотум недоверия правительству

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Выступая на пленарном заседании парламента, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид отметил, что нынешнее правительство - правительство "национальной отмены"."Есть только одна вещь, которой занимается правительство с момента создания: оно все отменяет. У правительства нет четкого плана действий. Нет ни одной идеи. Поэтому ничего лучшего, чем "отменить, заморозить или торпедировать" оно не смогло придумать. Равноправное распределение гражданских обязанностей – отменили. Обязательное изучение математики и английского языка в ортодоксальных школах – отменили. Отмененную должность министра без портфеля – отменили. Теперь у нас есть министр по делам "ничего". Отменили закон о сокращении правительства до 18 министров. Судя по всему, наше правительство не может обойтись без министра по делам Иерусалима, который не нужен даже мэру столицы.То, что правительство не отменило – заморозило: закон о гиюре, проект строительства дополнительного участка у Стены плача для молитвы представителей неортодоксальных течений, снос домов террористов, открытие магазинов по субботам, закон об увеличении пособий для инвалидов. Голосование по этому закону правительство уже 8 раз переносило. Им не до этого. Министры заняты политическими интригами за счет самых слабых слоев населения.Очень сложно быть в оппозиции в этом правительстве. Ведь это задача оппозиции торпедировать, замораживать, вставлять палки в колеса, мешать работе правительства. Но мы за вами не успеваем! Вы все делаете вместо нас. Каждый раз, как только оппозиция пытается торпедировать тот или иной процесс, вы сами торпедируете собственные действия.Натану Щаранскому из-за вас стыдно смотреть в глаза еврейской диаспоре. Вы на долю секунды обнадежили инвалидов, которые так ждали, что вы действительно что-нибудь сделаете для них, жителей Амоны, которые поверили вам и этот список бесконечен. Но вас ничего не интересует, кроме политических интриг и сохранения своих постов.Мы выдвинули этот вотум недоверия только для протокола. Мы знаем, что не сможем выразить свое недоверие правительству и на четверть того, какое недоверие к сами себе демонстрирует это правительство ", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.