03.07 07:50 MIGnews.com

Либерман: Не нужно впадать ни в истерию, ни в эйфорию

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман издал суровое предупреждение ливанской террористической группировке "Хизбалла" и ее иранским покровителям относительно строительства заводов по производству оружия в Ливане.Выступая на брифинге для военных журналистов в воскресенье, 2 июля, глава ведомства заявил:"Мы следим за ситуацией и хорошо знаем, что следует делать. Мы не будем игнорировать строительство оружейных заводов в Ливане. С 2006 года у нас большой разрыв с Хизбаллой. Не нужно впадать ни в истерию, ни в эйфорию по данному вопросу".Говоря об обстрелах из Сирии, Либерман подчеркнул, что на все падения снарядов ЦАХАЛ будет отвечать с каждым разом более серьезно. Министр добавил, что на границе с Сирией Израиль будет действовать исключительно в своих интересах.