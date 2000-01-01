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Дело о сексуальных домогательствах депутата Кнессета закроют 03.07 08:04   MIGnews.com

Дело о сексуальных домогательствах депутата Кнессета закроют

Израильская полиция рекомендует закрыть дело в отношении депутата Кнессета от Еврейского Дома Нисима Сломянски.

Восемь женщин обвинили Сломянски в “сексуальных домогательствах”, но отказались от сотрудничества с полицией. Женщины жаловались на действия депутата группе раввинов.

Полиция пришла к выводу, что дело необходимо закрыть за “отсутствием доказательств”. Для того, чтобы дело было рассмотрено в суде, необходимо, чтобы в ходе процесса женщины дали показания в ходе процесса, к чему они не готовы.
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