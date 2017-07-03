Катару дали 48 часов на выполнение арабского ультиматума
Срок исполнения десятидневного ультиматума, предъявленного Катару блоком арабских государств во главе с Саудовской Аравией истек в понедельлник, 3 июля.
Катар заявил, что представил официальные ответ на выдвинутые требования Кувейту, выступающему в роли посредника в конфликте в Заливе.
Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдульрахман бин Ясим а-Тани заявил, что Катар отвергает ультиматумы, но готов к диалогу “на справедливых условиях”.
Министр заявил: “Эти требования были сделаны не для того, чтобы их было возможно принять или вести о них переговоры. Государство Катар отвергает их в принципе, мы готовы вести диалог, в случае, если возникнут подходящие для него условия”.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвиняют Катар в сближении с Ираном и поддержке терроризма.
Они требуют от Катара:
Разрыва всех связей с “Братьями-Мусульманами”
Лишить двойного гражданства натурализованных граждан указанных государств и немедленно депортировать их на родину.
Выдать всех граждан, разыскиваемых в указанных четырех государствах по обвинению в терроризме.
Прекратить финансирование любых образований, занесенных в списки террористических групп США.
Предоставить подробную информацию о о тех оппозиционных фигурах других стран, которых финансирует Катар.
Сблизиться с политической и экономической линией Совета Сотрудничества в Заливе.
Прекратить финансирование Al Jazeera, Arabi21 и Middle East Eye.
Неофициально сообщается о том, что от Катар также потребовали порвать любые связи с аль-Каидой, Исламским Государством и “Хизбаллой”.
Следует отметить, что речь идет об эскалации конфликта, продолжающегося уже 20 лет. Катар в конце 90-х неожиданно вырвался из под опеки Саудовской Аравии и бросил вызов ее гегемонии. С этой целью он использовал дипломатию, размещение иностранных военных баз на своей территории и искусную пропаганду с помощью современных технологий. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Катар и саудовская гегемония в Заливе: история ссоры "арабских братьев ".
В случае невыполнения требований Катаром странами арабского блока дальнейшими санкциями, в том числе, разрывом торговых связей с государствами, торгующими с Катаром. На саммите ВТО в Женеве представители арабского блока распространили заявление, в котором подчеркивается “легальность и оправданность мер, предпринятых против Катара”.
2 июля по инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает администрация президента России.
Обстоятельно обсуждён кризис в отношениях между Катаром и рядом других государств. Владимир Путин подчеркнул важность политико-дипломатических усилий, направленных на преодоление имеющихся разногласий и нормализацию создавшейся непростой ситуации. Позднее Владимир Путин говорил с королем Бахрейна.