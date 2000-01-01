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03.08 10:22   MIGnews.com

Орен Хазан сделает селфи с ас-Саудом

Депутат Кнессета Орен Хазан, вызванный на поединок депутатом иорданского парламента Яхьяей ас-Саудом, поговорил со своим противником по телефону.

Яхья, взбешенный твитом Хазана, написал в твиттере: “Если он мужик, этот мелкий гад, он встретится со мной на мосту короля Хуссейна (мост Алленби) ровно в 10 часов. Я преподам ему урок, который он запомнит на всю жизнь”.

Два депутата утром 2 августа выехали в одно время к мосту - один из Тель-Авива, второй - из Аммана. Хазан приехал на мост первым - но получил инструкции премьер-министра, запрещающие встречу. Он развернулся и уехал. Иорданский депутат получил аналогичные распоряжения от своего правительства. Двое решили поговорить по телефону.

Хазан спросил: “Я могу говорить по английски?”. Иорданский депутат гордо ответил: “Нет, я говорю на арабском”. Далее он пояснил: “Если Хазан хочет говорить со мной, он прежде всего должен принести извинения иорданскому народу”. Хазан заверил: “Мы всегда повернуты лицом к миру, и, в конечном итоге, надо помнить, что в интересах иорданцев поддерживать хорошие отношения с Израилем”.

Сауд сказал: “Я не говорю о мире. Если он не извинится, разговор будет прерван”. Когда Хазан снова попытался говорит на английском, Яхья прервал: “Послушай ка, мудрец - я не буду отвечать по-английски”.

Хазан заявил, что “английский - язык дипломатии, мы всех уважаем, но и все должны проявлять уважение к Государству Израиль”. Иорданский депутат в бешенстве повесил трубку. Хазан прокомментировал: “Я понимаю, он злится, но если бы встретились, он бы выпил стакан холодной воды, успокоился, мы бы обнялись и дело закончилось бы совместным селфи”.
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