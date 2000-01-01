03.08 10:44 MIGnews.com

Иерусалим готовится к гей-параду

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Сегодня, 3 августа, в Иерусалиме состоится ежегодный гей-парад.Предполагается, что на мероприятие соберется около 10 тысяч человек.Полиция, с учетом общей обстановки в сфере безопасности, и помня об убийстве Шири Банки на гей-параде два года назаl не рискует, и начала развертыванием крупных сил, обеспечивающих порядок и безопасность на параде.Всего охраной гей-парада займется около тысячи полицейских, часть из них будет в гражданском.Все участники парада получат особые браслеты, которые позволят им идти по маршруту парада. Браслеты будут выдаваться только после личного досмотра.Полиция предупредила крайне-правых активистов о том, что и мне стоит появляться рядом с местом проведения парада.Одновременно, крайне-правая организация Лехава проведет разрешенный митинг протеста на площади Блюмфельд.