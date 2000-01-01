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03.08 11:45   MIGnews.com

Палестинцы: Нетаниягу надул Абу Мазена

Палестинские СМИ сообщают о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу “обвел вокруг пальца” лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса во время переговоров в связи с кризисом вокруг Храмовой Горы.

Высокопоставленные палестинские источники сообщили газете , что Нетаниягу, во время разговора с Абу Мазеном пообещал ему не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации вокруг Храмовой Горы и мечети аль-Акса.

Абу Мазен жалуется на то, что Нетаниягу “не сдержал своего слова” и поставил вокруг Храмовой Горы металлоискатели. В ответ палестинцы заморозили сотрудничество в сфере безопасности с Израилем.
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