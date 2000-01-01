03.08 13:41 MIGnews.com

Гафни: попытки свергнуть Нетаниягу провалятся

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Глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни прокомментировал кампанию в прессе вокруг расследований, связанных с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Выступая в Бейтар илит на мероприятии, в котором также участвовал Нетаниягу, Гафни сказал: “На протяжении двух с половиной лет коалиция активно работает. Некоторым это не нравится, и они прилагают все усилия к тому, чтобы свергнуть тебя. Понятно, что они не могут добиться этого посредством выборов, и потому ищут другие способы. Но мы тебя поддерживаем и тебе салютуем”.