03.08 15:50 MIGnews.com

Биби заложил первый камень в новом квартале в Бейтар Илит

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Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии закладки первого камня нового квартала Гива C в Бейтар-Илите:"Мы энергично работаем на благо поселенцев во всех частях страны.Вот, глава моей канцелярии Йоав Горовиц этим утром был недалеко отсюда, в поселении Натив а-Авот, встречался с руководителями местного совета и жителями, чтобы попытаться минимизировать ущерб в рамках закона.Вчера мы собрали представителей министерств обороны, строительства и финансов, чтобы возобновить строительство поселения Амихай для бывших жителей Амоны, у которых должен быть дом и как можно скорее.Нет правительства, которое делало бы больше, чем правительство под моим руководством, для поселений в Эрец Исраэль.