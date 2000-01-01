Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Биби заложил первый камень в новом квартале в Бейтар Илит 03.08 15:50   MIGnews.com

Биби заложил первый камень в новом квартале в Бейтар Илит

Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии закладки первого камня нового квартала Гива C в Бейтар-Илите:

"Мы энергично работаем на благо поселенцев во всех частях страны.

Вот, глава моей канцелярии Йоав Горовиц этим утром был недалеко отсюда, в поселении Натив а-Авот, встречался с руководителями местного совета и жителями, чтобы попытаться минимизировать ущерб в рамках закона.

Вчера мы собрали представителей министерств обороны, строительства и финансов, чтобы возобновить строительство поселения Амихай для бывших жителей Амоны, у которых должен быть дом и как можно скорее.

Нет правительства, которое делало бы больше, чем правительство под моим руководством, для поселений в Эрец Исраэль.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:30
Полиция арестовала израильтянина за угрозы гей-параду
15:50
Польские антисемиты атаковали сотрудников "Хапоэля"
15:17
"Мягкая" сила России
14:41
Турция-Газа-Хеврон: ШАБАК вышел на след денег ХАМАСа
14:18
Чехлы для iPhone стали причиной химических ожогов
14:06
Тель-Авив: хозяин квартиры набросился с ножом на квартиранта
13:41
Гафни: попытки свергнуть Нетаниягу провалятся
13:06
Полицейский за взятки пропускал палестинцев в Израиль
12:31
Израиль: заместитель мэра замешан в убийстве
12:29
Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру
12:14
БАГАЦ постановил снести дома убийц Адас Малка
11:45
Палестинцы: Нетаниягу надул Абу Мазена
11:11
Появилось видео перестрелки в Мособлсуде  
10:55
В Японии определен состав нового правительства
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus