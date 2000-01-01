03.08 23:22 MIGnews.com

Польша потребует репарации от Германии

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Польские власти требуют от Германии выплатить репарации в связи с потерями Польши во время Второй мировой войны.По словам депутата правящей партии "Права и справедливости" Аркадуша Мулярчика, комиссия польского парламента готовит анализ того, сможет ли Польша законно подать иск. Решение может быть принято до 11 августа.Такое решение было принято после того, как лидер партии "Права и справедливости", Ярослав Качиньский заявил, что польша готовится к "историческому контрнаступлению"."Речь идет об огромных суммах, а также о том факте, что Германия много лет отказывалась нести ответственность за Вторую мировую войну", - заявил депутат.Пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель, Ульрике Деммер заявила: "Конечно, Германия признают свою политическую, моральную и финансовую ответственность во Второй мировую войну".В эти дни в Польше вспоминают Варшавское восстание 1944 года, в результате которого погибли 200 тысяч поляков. Министр обороны Польши Антони Мацаревич заявил, что немцы должны "заплатить за те убытки, которые были нанесены польскому народу".За последние годы Германия выплатила миллиарды евро компенсации за преступления нацистов, в первую очередь, оставшимся в живых евреям. Германия признает свою ответственность за "зверские преступления" нацистов.