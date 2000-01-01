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США будут давить на Китай 04.08 00:16   MIGnews.com

США будут давить на Китай

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявил, что "США будет давить на Китай и другие азиатские страны, чтобы предпринять более жесткие действия против Северной Кореи", - сообщила в среду помощник госсекретаря по делам Восточной Азии Сьюзан Торнтон.

Торнтон заявила, что Рекс Тиллерсон планирует в субботу в Маниле принять участие в совещаниях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, но не собирается встречаться с министром иностранных дел Северной Кореи.

По словам Торнтон, госсекретарь США призвал страны приостановить или понизить уровень дипломатических контактов с Пхеньяном.

"То, что мы пытаемся сделать, - это усилить давление на Северную Корею, и изолировать ее", сообщила Торнтон журналистам на телефонном брифинге.
"США будут давить на Китай из-за ядерной угрозы КНДР"

"Мы твердо намерены сделать все возможное для предотвращения любого конфликта. И мы видим перед собой целый ряд шагов, которые мы можем предпринять", сообщила Сьюзан Торнтон.

По словам Торнтон, Китай предпринял "значительные шаги,…откровенно беспрецедентные шаги, чтобы усилить давление на Северную Корею, но он может сделать намного больше, чтобы активизировать применение существующих санкций и наложить больше".

Замечания Торнтон контрастируют с замечаниями президента США Дональда Трампа, который обвинил Китай в том, что он не принимает никаких активных мер для влияния на власти КНДР.

"Можем ли мы совместно работать над ключевой задачей безопасности, стоящей перед Северо-Восточной Азией, что является вызовом Северной Корее? Если мы сможем работать вместе, то у нас будут продуктивные и взаимовыгодные экономические отношения", - заявила Сьюзан Торнтон.
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