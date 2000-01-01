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Растет объем торговли между Египтом и Газой 04.08 05:21   MIGnews.com

Растет объем торговли между Египтом и Газой

В среду зампредседатель палестинского парламента и член руководства ХАМАСа Ахмед Бахар, заявил, что между ХАМАСом Египтом было достигнуто понимание относительно открытия КПП "Рафиах".

Известно, что с октября 2014 года, после террористического нападения на Синайском полуострове, Египет редко возобновлял работу "Рафиаха". Но, иногда временно египетские власти открывали пограничный переход для прохождения гуманитарной помощи.

Правительство Египта обвиняет боевиков ХАМАСа в поставке оружия для террористических нападений в 2014 году, в результате каких погибло 30 египетских солдат. ХАМАС отрицает эти утверждения.

В интервью палестинской газете, Бахар сообщил, что он " надеется, что договоренности с Египтом будут реализованы".

"Если, действительно, будет согласие, то наступит конец человеческим страданиям", добавил Бахар.

По словам Ахмеда Бахара, реализация договоренностей также решит экономические проблемы путем взаимной торговли и созданием промышленной зоны на границе между Египтом и Газой. Бахар добавил, что торговля между Газой и Египтом в настоящее время составляет 1-2 миллиарда долларов в год.
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