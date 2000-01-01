04.08 05:21 MIGnews.com

Растет объем торговли между Египтом и Газой

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В среду зампредседатель палестинского парламента и член руководства ХАМАСа Ахмед Бахар, заявил, что между ХАМАСом Египтом было достигнуто понимание относительно открытия КПП "Рафиах".Известно, что с октября 2014 года, после террористического нападения на Синайском полуострове, Египет редко возобновлял работу "Рафиаха". Но, иногда временно египетские власти открывали пограничный переход для прохождения гуманитарной помощи.Правительство Египта обвиняет боевиков ХАМАСа в поставке оружия для террористических нападений в 2014 году, в результате каких погибло 30 египетских солдат. ХАМАС отрицает эти утверждения.В интервью палестинской газете, Бахар сообщил, что он " надеется, что договоренности с Египтом будут реализованы"."Если, действительно, будет согласие, то наступит конец человеческим страданиям", добавил Бахар.По словам Ахмеда Бахара, реализация договоренностей также решит экономические проблемы путем взаимной торговли и созданием промышленной зоны на границе между Египтом и Газой. Бахар добавил, что торговля между Газой и Египтом в настоящее время составляет 1-2 миллиарда долларов в год.