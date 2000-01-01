Радио «новый век» опять с вами на волне 96.9 FM!

На севере Израиля начало вещание новое РАДИО «НОВЫЙ ВЕК» на русском языке, на волне 96.9 FM. Услышать наши передачи смогут те, кто живет в Хайфе, Крайот, Акко, Нагарии, Кармиэле.
Если сказать честно, то радио, конечно, не новое. Мы все помним «НОВЫЙ ВЕК» с его отличной музыкой и прикольными роликами.
Радио «НОВЫЙ ВЕК» появилось в эфире впервые в 1999 году. Поэтому и называется «НОВЫЙ ВЕК». И оно успешно работало до 2008 года. А теперь оно возродилось и вновь начались наши увлекательные музыкальные передачи.
Музыка 24 часа в сутки – это наш формат. Музыка на любой вкус и возраст, песни, которые вы поете вместе с нами, музыка, которая всегда с вами.
Не забудьте включить у себя в машине или дома «НОВЫЙ ВЕК» на волне 96.9 FM!
Отличная русская музыка, отличное настроение.
Рекламу на РАДИО «НОВЫЙ ВЕК» можно заказать по телефону 050-7204104