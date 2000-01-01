03.08 17:51 MIGnews.com

Радио «новый век» опять с вами на волне 96.9 FM!

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На севере Израиля начало вещание новое РАДИО «НОВЫЙ ВЕК» на русском языке, на волне 96.9 FM. Услышать наши передачи смогут те, кто живет в Хайфе, Крайот, Акко, Нагарии, Кармиэле.Если сказать честно, то радио, конечно, не новое. Мы все помним «НОВЫЙ ВЕК» с его отличной музыкой и прикольными роликами.Радио «НОВЫЙ ВЕК» появилось в эфире впервые в 1999 году. Поэтому и называется «НОВЫЙ ВЕК». И оно успешно работало до 2008 года. А теперь оно возродилось и вновь начались наши увлекательные музыкальные передачи.Музыка 24 часа в сутки – это наш формат. Музыка на любой вкус и возраст, песни, которые вы поете вместе с нами, музыка, которая всегда с вами.Не забудьте включить у себя в машине или дома «НОВЫЙ ВЕК» на волне 96.9 FM!Отличная русская музыка, отличное настроение.Рекламу на РАДИО «НОВЫЙ ВЕК» можно заказать по телефону 050-7204104