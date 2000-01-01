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Биби признали подозреваемым в подкупе и мошенничестве? | Фото: Коби Гидеон, GPO03.08 21:21   MIGnews.com

Биби признали подозреваемым в подкупе и мошенничестве?

В четверг, 3 июля, полиция Израиля запретила публиковать в СМИ подробности двух текущих расследований в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу – так называемых "дела 1000" и "дела 2000".

Текст официально распространенного приказа можно расценивать как такой, в которой главе правительства впервые предъявили подозрения в совершении ряда серьезнейших правонарушений – подкупа, мошенничества и нарушения доверия.

Ордер на неразглашение информации был выпущен вскоре после того, как бывший начальник штаба канцелярии Биньямина Нетаниягу в 2014 году Ари Хароу, согласился выступить государственным свидетелем. Как сегодня сообщил на 2-ом канале ИТВ, семейство Нетаниягу в шоке от решения Хароу, так как "они считали его как членом своей семьи".

Так, в своем приказе полиция отмечает, что "дело 1000" и "2000" связаны с "подкупом, мошенничеством и нарушением доверия". А так как премьер выступает основным подозреваемым по первому и ключевым подозреваемым по второму делу, вывод, кому именно были предъявлены данные обвинения, напрашивается сам собой.

Газете "Маарив" приближенные к Биньямину Нетаниягу источники назвали все обвинения нелепыми и обреченной на провал "охотой на ведьм".
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