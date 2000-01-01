03.08 08:29 MIGnews.com

Медведев назвал новые санкции против РФ "торговой войной"

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Премьер РФ Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны."Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война", - написал премьер РФ на своей странице в фейсбуке."В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - отмечает Медведев."Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа", - считает он.По словам премьера, президент США "не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон"."Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - пишет Медведев.Он отмечает, что "при этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы"."Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла)", - подчеркивает премьер РФ.Медведев также расценил подписанный закон с антироссийскими санкциями как фактор усиления международной напряженности, как отказ от решения международных важнейших проблем."Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента", - написал Медведев."Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем", - добавил он.Медведев заявляет, что после подписания закона об антироссийских санкциях Россия продолжит заниматься импортозамещением и будет рассчитывать прежде всего на себя.Он выразил уверенность в том, что Россия справится с такой задачей.В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР.