Хайфа Химикалим закрылись из-за ракетной угрозы "Хизбаллы"
Арабская пресса по своему интерпретирует кризис вокруг закрытия одного из крупнейших промышленных предприятий Израиля - завода Хайфа Химикалим.
Ливанская газета Daily Star пишет, что причиной закрытия завода является ордер Верховного Суда, запрещающий дальнейшее использование гигантского хранилища аммиака в Хайфе, в котором хранилось 12 тысяч тонн опасного вещества.
Газета напоминает, что генеральный секретарь “Хизбаллы” Хасан Насралла в 2016 году заявил, что ракетный удар по хранилищу повлечет за собой эффект “разорвавшейся ядерной бомбы”. Многие эксперты предупреждали, что десятки тысяч людей могут погибнуть в случае разрешения хранилища.
“Хизбалла” недавно предупредила Израиль о том, что она готова “атаковать в любой момент времени”, и что израильских военных ждут “неприятные сюрпризы”.
Высокопоставленный сановник “Хизбаллы”, Хашим Сафиеддин, высказал предупреждение во время интервью телеканалу Al-Manar. Он также утверждает, что тактика “Хизбаллы” изменилась за последние десять лет, и израильская информация о вооружениях группы - “неточное и неверно просчитанное”.
Сафиеддин также заявил, что Израиль “близок как никогда к своей кончине”, и предупредил, что “настало время операций”.
Хасан Насралла, между тем, предупредил, что в будущем конфликте его группа не будет признавать “никаких красных линий”.
Насралла также сказал, что израильская атака против Сирии или Ливана приведет к тому, что “сотни тысяч арабских и мусульманских бойцов со всего света” будут готовы к войне против Израиля.
Независимо от арабских оценок и угроз закрытие Хайфа Химикалим нельзя рассматривать вне контекста той новой ситуации, в которой оказался Израиль в связи с драматическим усилением военного потенциала “Хизбаллы”. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Контуры будущего конфликта с "Хизбаллой".