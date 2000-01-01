03.08 09:01 MIGnews.com

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Соответствующие заявления члены кабинета министров подали на экстренном заседании в четверг, 3 августа.Формально ушедшее правительство будет исполнять обязанности до второй половины дня. К этому времени, как ожидается, будет объявлен новый состав кабмина.Уход правительства в отставку связан с перестановками в кабинете министров, которые проводит его глава Синдзо Абэ. Как пишут местные СМИ, в планах премьер-министра сменить глав более половины министерств, включая министерства обороны и иностранных дел. Изменения в составе правительства нужны Абэ, чтобы остановить падение рейтинга правящей Либерально-демократической партии, которую он возглавляет, и вернуть доверие избирателей.