Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







kremlin.ru 03.08 09:01   MIGnews.com

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Соответствующие заявления члены кабинета министров подали на экстренном заседании в четверг, 3 августа.

Формально ушедшее правительство будет исполнять обязанности до второй половины дня. К этому времени, как ожидается, будет объявлен новый состав кабмина.

Уход правительства в отставку связан с перестановками в кабинете министров, которые проводит его глава Синдзо Абэ. Как пишут местные СМИ, в планах премьер-министра сменить глав более половины министерств, включая министерства обороны и иностранных дел. Изменения в составе правительства нужны Абэ, чтобы остановить падение рейтинга правящей Либерально-демократической партии, которую он возглавляет, и вернуть доверие избирателей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:33
Хайфа Химикалим: рабочие строят баррикады
08:29
Медведев назвал новые санкции против РФ "торговой войной"
08:12
Беер Шева в шаге от Лиги Чемпионов
08:11
Убийца беременной израильтянки: я убью всех евреев
07:10
Теракт в Явне: ранен замдиректора Шуферсаль
05:27
Тысячи китайских рабочих едут строить жилье в Израиле
04:15
NASA объявила вакансию "защитника от пришельцев"
03:38
Националисты перепутали автобусные сиденья с мусульманками
02:26
Умеренный алкоголизм понижает риск Альцгеймера
01:15
Из России выдворят корреспондента "Новой газеты"
00:15
В Тихом океане нашли скопление мусора размером с Мексику
23:32
Жертву секс-сессии выдали за угоревшего на пожаре
22:33
Кабо-Верде больше не проголосует против Израиля в ООН
21:50
ЦАХАЛ наносит удар по воровству оружия в армии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus